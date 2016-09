VW T5 aus Werbefirma geklaut Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes in Obercarsdorf auf, durchwühlten die Räume und klauten den Transporter.

Andreas Rösch postete sofort auf Facebook den Verlust des Wagens und bekam eine Rückmeldung.

Obercarsdorf. Der Tag war für Andreas Rösch schon gelaufen, noch bevor er richtig begonnen hatte. Der Chef der Obercarsdorfer Werbefirma Colourandshade kam am Montagmorgen auf Arbeit und merkte sofort das Fehlen des firmeneigenen VW T5 Transporters. Sonntagnacht hatten Unbekannte das Fahrzeug gestohlen. Der Transporter war gerade 2 Jahre alt. Andreas Rösch schätzt den Schaden auf rund 30000 Euro. Dazu kommt der Ausfall, denn so schnell ist kein Ersatz zu bekommen. Er postete sofort auf Facebook den Verlust des Wagens und bekam eine Rückmeldung. Gegen 4 Uhr früh war der markant beklebte Wagen auf der Fahrt Richtung Berlin gesehen worden. Doch Andreas Rösch hat wenig Hoffnung, dass sich der T5 inzwischen noch in Deutschland befindet. Vor zweieinhalb Jahren war ihm schon einmal ein VW-Transporter gestohlen worden. Doch die Täter machten auch vor der Betriebsstätte an der B 170 gegenüber des Bahnhofs nicht Halt. Sie hebelten ein Toilettenfenster im hinteren Teil des Gebäudes auf, durchsuchten mehrere Räume und brachen zwei Geldkassetten auf. Der genaue Schaden ist noch unklar. Die Kriminalpolizei untersucht die näheren Umstände des Einbruchs. Der Firmenchef wundert sich dabei, dass eine offen liegende Kamera sowie Computertechnik liegen blieben, ist auf der anderen Seite aber froh darüber. So sind zumindest keine Firmendaten verschwunden.

