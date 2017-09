VW sucht neue Mobilitäts-Start-ups

Die Gläserne Manufaktur lädt ab sofort Gründer und Gründerinnen mit einer Geschäftsidee im Bereich Mobilität ein. © dpa

Das Gründer-Programm von Volkswagen in Dresden geht in die zweite Runde. Die Gläserne Manufaktur lädt ab sofort Gründer und Gründerinnen mit einer Geschäftsidee im Bereich Mobilität ein. sich zu bewerben für einen Aufenthalt im Inkubator ab März 2018. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden sucht VW Firmen aus den Zukunftsfeldern Fuhrparkmanagement, Carsharing, Navigation und Smart- Home-Dienste. Die Bewerbungsseite im Internet unter ideationhub.de ist seit Donnerstag freigeschaltet.

Die Start-ups, die letztendlich ab Frühjahr 2018 ihre Ideen in 200 Tagen in der Gläsernen Manufaktur bis zur Marktreife entwickeln können, werden in zwei Wettbewerbsrunden ausgewählt. Die erste Runde findet auf der Internationalen Halbleitermesse Semicon Europe am 15. November in München statt, die zweite am 4. Dezember in Dresden. Die jungen Firmen haben nun Zeit, ihre Ideen rund um die Zukunft bis zum 25. Oktober einzureichen. Der Inkubator richtet sich an Gründer aus aller Welt. (SZ/nm)

