VW stößt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Prügelei auf dem Weihnachtsmarkt Bautzen. Auf dem Fleischmarkt in Bautzen gerieten am Sonnabend gegen 19.40 Uhr ein Dutzend junger Männer aneinander. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um sechs junge Asylbewerber und etwa ebenso viele Bautzener. Auslöser des Streits soll angeblich die Musik gewesen sein, die ein Asylbewerber laut mit seinem Handy abspielte. Bei der Prügelei sollen sich zwei junge Männer leicht verletzt haben. Die Polizei rückte mit fünf Streifen an. Die Asylbewerber waren jedoch nicht mehr vor Ort. Als sie den Fleischmarkt verließen, soll einer aus der Gruppe einen parkenden Citroën beschädigt haben. Die Polizei nahm den Schaden und die Zeugenaussagen auf. Ermittlungen laufen.

Fünfmal Blech auf der A 4 Burkau. Mehrere Pkw waren am Sonnabendvormittag in Unfälle auf der Autobahn verwickelt. Die Zusammenstöße ereigneten sich in Fahrtrichtung Görlitz kurz nach der Auffahrt Burkau. Dort fuhr ein Opel auf einen VW auf und schob diesen auf eine Mazda. In der Folge kam es 300 Meter hinter der Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. Ein Fiat fuhr auf einen Ford auf. Die Insassen der fünf Fahrzeuge blieben unverletzt. Gesamtschaden: 16.000 Euro.

BMW X3 geknackt Bischofswerda. Ein BMW X 3 ist in der Nacht zu Sonnabend in Bischofswerda gestohlen worden. Der weiße Pkw mit dem deutschen Kennzeichen BZ-TK 321 stand in der Carl-Lohse-Straße. Der Wert des zwei Jahre alten Autos beträgt etwa 50.000 Euro.

Werkzeug aus Auto gestohlen Bautzen. Werkzeug im Wert von 2.500 Euro ist in Bautzen aus einem Fahrzeug gestohlen worden. Der Citroën parkte von Freitagabend bis Sonnabendmittag in der Dr.-Salvador-Allende-Straße. Die Täter entfernte ein Gitter und gelangte so an die Werkzeuge im Laderaum.