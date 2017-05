VW startet seinen Brutkasten Sechs Gründer ziehen im Sommer in die Gläserne Manufaktur von VW, um ihre Geschäftsidee zu entwickeln.

Die Gläserne Manufaktur © Ronald Bonß

Die ersten sechs Teams für den neuen Start-up-Inkubator in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden stehen fest: Die Start-ups Smart City System aus Nürnberg, Loyalgo aus Dortmund, Tretbox aus Berlin sowie Ekoio aus Leipzig wurden am Donnerstagabend nach einem Präsentations-Wettbewerb in der Manufaktur zu Siegern gekürt. Sie ziehen im Sommer gemeinsam mit den bereits ausgewählten Start-ups Geospin aus Freiburg sowie CarlundCarla.de aus Dresden in die Gläserne Manufaktur.

Start-ups sind junge, noch nicht etablierte Firmen, die eine technologisch innovative Geschäftsidee umsetzen wollen. Inkubatoren sind Einrichtungen, die die Firmen auf dem Weg der Gründung unterstützen, ihnen räumliche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und sie in Kontakt mit Mentoren, Trainern und Fachleuten bringen. Die nun ausgewählten Start-ups können mithilfe von VW-Experten sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden ihre Ideen bis zur Marktreife entwickeln.

„Wir sind begeistert von der enormen Innovationskraft der jungen Gründer“, resümierte Manufaktur-Standortleiter Lars Dittert. Beworben hatten sich fast 50 Mobilitäts-Start-ups. 14 Gründer aus Rumänien, Spanien und Deutschland konnten sich jeweils 30 Minuten lang vor einer achtköpfigen Jury präsentieren.

Ekoio aus Leipzig hat schon einen intelligenten Fahrassistenten entwickelt, der Fahrzeugnutzern, Versicherungen, Car-Sharing-Unternehmen oder Flottenkunden wichtige Daten zu Fahrgewohnheiten liefert. Ziel der Geschäftsidee ist die Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Die Dresdner Firma CarlundCarla.de will im Inkubator ein neuartiges Konzept zum Car-Sharing für Firmen entwickeln. (SZ/nm)

