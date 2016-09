VW Sharan mit Passagieren im Lkw versteckt Die Beamten der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Görlitz staunten am Montag nicht schlecht, als sie das Auto entdeckten und Benzinsparen als Grund genannt bekamen.



Görlitz. Sprichwörtlich macht Not erfinderisch, offensichtlich tut dies aber auch Sparzwang. Das könnte man nach einer etwas außergewöhnlichen Feststellung am Montag auf der Autobahn glauben. Gegen 22 Uhr lotste eine Streife der Bundespolizei einen polnischen Lastzug an der Anschlussstelle Görlitz aus dem Verkehr. Als die Beamten sich anschließend den geschlossenen Sattelauflieger ansahen, entdeckten sie darin einen polnischen VW Sharan. So weit, so gut - hätten in dem VW nicht zwei Männer gesessen. Die beiden 54 und 52 Jahre alten polnischen Passagiere hatten es sich in dem Mini-Van gemütlich gemacht. Später erklärte der 40-jährige Lkw-Fahrer, der zugleich Halter des VW ist, dass man das Auto „Huckepack“ nahm, um auf diese Weise Benzinkosten zu sparen. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen hat das ordnungswidrige Verhalten des 40-Jährigen angezeigt, weil er gegen „Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers“ verstoßen hat. (szo)

