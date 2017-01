VW Sachsen zieht positive Bilanz Die Abgasaffäre und ihre Folgen haben in der sächsischen Automobilbranche Spuren hinterlassen, aber weitaus kleinere als befürchtet.

Eines der ersten lackierten Volkswagen „e-Golf“ Vorserien-Fahrzeuge in der Montage der Gläsernen Manufaktur in Dresden © dpa

Dresden. Die Folgen des Dieselskandals und die Lieferengpässe aufgrund des Streits mit zwei sächsischen Zulieferern haben die Bilanz der Volkswagen Sachsen GmbH im vergangenen Jahr nicht verhagelt, allenfalls geringfügig getrübt. Im Zwickauer Fahrzeugwerk liefen 282 016 Golf und Passat vom Band. Das waren 19 285 Fahrzeuge weniger als im Jahr zuvor. Die Karosseriefertigung für die Luxuslimousine Bentley lag mit rund 7 400 Karosserien leicht unter dem Vorjahresniveau, teilte VW Sachsen am Freitag mit. Insgesamt zog das Unternehmen eine „positive Bilanz“ für 2016.

In Chemnitz blieb die Produktion von Motoren mit 769 716 Einheiten nahezu konstant. 2015 waren rund 7 000 Motoren mehr gefertigt worden. In der Gläsernen Manufaktur Dresden war das Jahr geprägt von der Neuausrichtung zum „Center for Future Mobility“. Letztmalig wurden noch 452 Phaeton-Limousinen montiert, bevor im März die Produktion endgültig eingestellt wurde. Die Manufaktur wurde zum Schaufenster für Elektromobilität und Digitalisierung umgebaut, die entsprechende Ausstellung besuchten insgesamt 85 000 Gäste aus 85 Ländern. Im April dieses Jahres wird die Manufaktur mit dem Fertigungsstart des E-Golfs wieder zu einer Produktionsstätte.

Auch die Beschäftigung in der Stammbelegschaft ist mit derzeit 10 100 Mitarbeitern stabil. Davon arbeiten 7 800 in Zwickau, 1 700 in Chemnitz, 500 in Dresden sowie 100 im Volkswagen Bildungsinstitut. Allerdings wurden die Verträge von gut 600 Zeitarbeitskräften nicht verlängert, weil die Phaeton-Produktion ausgelaufen ist. Der krisengebeutelte Autobauer, der seine Investitionspläne intensiv überprüft, steckte im vergangenen Jahr rund 215 Millionen Euro in seine drei sächsischen Standorte. Umfangreiche Umbaumaßnahmen über den Jahreswechsel sollen auch ein starkes Jahr 2017 sichern, heißt es bei VW Sachsen, in dessen Verlauf erstmalig Karosserien für den Lamborghini Urus in Zwickau gefertigt werden sollen.

Auch aus Sicht der sächsischen Zulieferer sind die Auswirkungen des Abgasskandals moderater ausgefallen als befürchtet. Das geht aus einer Onlinebefragung des Netzwerks Automobilzulieferindustrie (AMZ) im Rahmen der Autozuliefererstudie für das Sächsische Wirtschaftsministerium hervor. Von den 141 befragten Firmen spürte jedes zweite Unternehmen nach eigenen Angaben keinerlei Auswirkungen. Jede dritte Firma meldete Auftragsrückgänge und etwa jede achte Firma Auftragsstornierungen und Volumenreduzierungen über zehn Prozent. Zwar bestehe eine Unsicherheit und Anspannung fort, „aber die Fakten geben gegenwärtig keinen Anlass zur Befürchtung flächendeckender negativer Effekte in der Zulieferindustrie“, heißt es in der Studie.

