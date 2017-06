VW rast durch Gartenzaun

VW rast in Zaun

Dippoldiswalde. Am Freitagabend ist bei einem Verkehrsunfall auf der Dresdner Landstraße (B 170) in Oberhäslich ein Ehepaar leicht verletzt worden. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem VW Sportsvan die B 170, als er in Höhe des Ortseingangs Oberhäslich aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der VW durchbrach einen Zaun und kam vor einem Hauseingang zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 72-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt.