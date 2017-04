VW rammt Treppe Der Fahrer ergreift die Flucht, lässt aber etwas Wichtiges am Unfallort zurück.

In der Nacht zum Sonnabend kurz vor Mitternacht fuhr ein VW Bora auf der B 101 aus Richtung Meißen in Richtung Großenhain. In Gävernitz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Treppengeländer und eine Fensterbank und verursachte damit einen Sachschaden von rund 300 Euro. Der Fahrer des VW fuhr trotz Schaden an seinem Wagen davon. Am Unfallort war jedoch das Kennzeichen zurückgeblieben.

Alarmierte Beamte fuhren vom Unfallort zur Halteranschrift des VW. Dabei stellten sie auf dem Weg von Goltzscha in Richtung Leckwitz (K8556) kurz vor dem Abzweig zur S 88 den VW Bora abgestellt fest. Aufgrund der sichtbaren Schäden war klar, dass es sich um den verursachenden VW handelte. Gegen 1 Uhr kam ein Seat Ibiza zum Standort des VW gefahren. Wie sich herausstellte, war der Seat-Fahrer auch der Fahrer des VW Bora zum Unfallzeitpunkt.

Da die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen bemerkten, folgte ein Atemalkoholtest. Dessen Ergebnis - 1,26 Promille - zog letztlich eine Blutentnahme bei dem 38-Jährigen nach sich. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht sowie wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

