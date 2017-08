VW prallt auf Propangas-Lkw Am Stauende auf der A17 zwischen dem Tunnel Dölzschen und Gorbitz stand ein schwer beladener Sattelzug. Gegen ihn knallte ein VW.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der VW fuhr am Stauende auf einen mit Propangas beladenen Lkw auf. © Roland Halkasch Der VW fuhr am Stauende auf einen mit Propangas beladenen Lkw auf.

Auch das Heck des Lkw wurde durch den Aufprall beschädigt.

Der Rückstau sorgt auf der A17 weiter für Behinderungen.

Am Dienstagmorgen ist es auf der A17 zwischen der Abfahrt Gorbitz und dem Tunnel Altfranken zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Kurz vor 9 Uhr war die 74-jährige Fahrerin eines VW Up auf einen Propangas-Tanklastwagen aufgefahren, der an einem Stauende stand. Wegen Bauarbeiten in dem Tunnel hatte es einen Rückstau bis zum Autobahnkreuz DD-West gegeben, wie die Polizei mitteilte.

Durch den heftigen Aufprall verletzten sich sowohl die Frau wie auch ihr 70-jähriger Beifahrer und ein 5-jähriges Kind im Fond des Wagens. Alle Innsassen des Autos kamen ins Krankenhaus, der 46-jährige Fahrer des leeren Gefahrgut-Transporters blieb unverletzt.

Da vorsorglich ein Rettungshubschrauber landete, war die Autobahn in Richtung Prag kurzzeitig gesperrt. (szo)

zur Startseite