VW Passat in Kodersdorf enträdert Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1 000 Euro.

Kodersdorf. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Mittwoch einen auf dem Wiesenweg in Kodersdorf abgestellten VW Passat zu schaffen gemacht. Sie bockten das Fahrzeug auf, demontierten alle vier Räder und verschwanden mit diesen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag auf Nachfrage mit.

Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

