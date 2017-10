VW kollidiert mit Harley-Davidson

Bei Verkehrsunfall schwer verletzt Riesa. Am Sonnabendvormittag ereignete sich im Riesaer Ortsteil Mautitz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit einem VW Bora die Bundesstraße in Richtung Oschatz. Sie bog nach links ab, um zu wenden. Dabei übersah sie den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Motorrad der Marke Harley-Davidson. Dadurch wurde die 60 Jahre alte Sozia schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 63-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Handtaschenraub gescheitert Riesa. Ein Räuber blieb am Sonnabend ohne Beute, als er es am Sonnabend gegen 10.30 Uhr auf eine Handtasche abgesehen hatte. Auf der Schillerstraße in Riesa versuchte der mit einer Tarnhose bekleideter Mann, einer 57-jährigen Frau die Tasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest und schrie laut um Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.