VW knallt in Schaltkasten Ein Golf ist verunglückt. Die Insassen blieben unverletzt. Aber der Unfall hat Folgen für Licht und Telekom.

Dippoldiswalde. Am Donnerstag, kurz nach dem Mittag, ist ein blauer VW Golf in Dippoldiswalde an der Einmündung der Großen Mühlstraße in die Weißeritzstraße verunglückt. Der 18-jährige Fahrer wollte in die Weißeritzstraße einbiegen und ist in der Kurve mit dem Auto von der Straße abgekommen. Danach hat er ein Verkehrsschild, einen Schaltkasten für die öffentliche Beleuchtung sowie einen der Telekom umgefahren. Die Einzelteile der Kästen lagen bis zu 15 Meter von ihrem eigentlichen Standort entfernt. Offenbar war das Auto mit kräftigem Tempo unterwegs gewesen.

An einem Baum ist der Golf schließlich zum Stehen gekommen. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Airbags haben ausgelöst. Beide Mitfahrer sind unverletzt geblieben. Sie standen nach dem heftigen Aufprall aber unter Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro, teilte Sprecher Thomas Geithner mit.

Weil es nach dem Unfall aus dem Motorraum qualmte, wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit zwei Löschfahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt ist. Den Einsatz leitete Ronald Müller von der Feuerwehr Dippoldiswalde . Die Feuerwehrmänner sicherten die Unfallstelle. Ein Löscheinsatz am Unglücksauto war glücklicherweise nicht erforderlich. Anders als zuerst befürchtet, hat das Auto nicht gebrannt.

Allerdings mussten die Feuerwehrleute bei dem Einsatz mit größter Vorsicht vorgehen, denn es bestand die Gefahr eines Stromschlags. Schließlich stand das Auto genau dort, wo es den Schaltkasten erwischt hatte. Die Kabel ragten unter dem Fahrzeug lose aus der Erde. Es hätte also passieren können, dass Spannung anliegt. Nach einer guten Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab.

Die Folgen des Unfalls reichten aber weiter. Die Straßenbeleuchtung auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Ingenieurschule, sowie entlang der Weißeritzstraße hing an dem weggerissenen Schaltkasten. Die Stadtverwaltung Dippoldiswalde rief sofort einen Elektriker an, der noch am Donnerstagnachmittag den Schaltkasten überprüfte und soweit möglich reparieren sollte, wie der Baubeigeordnete Peter Antoniewski informierte. Schnell zeigte sich, dass es nicht mehr möglich ist, vor dem Neujahrswochenende einen Ersatz für den kaputten Schaltkasten zu organisieren. „Vielleicht lässt sich von einem anderen Kasten her etwas anklemmen, um wenigstens die Straße beleuchten zu können“, sagte der Beigeordnete. „Wir müssen sehen, was noch möglich ist vor Einbruch der Dunkelheit.“

Denn die Zeit drängte. Eine Reparatur sollte möglichst noch bei Tageslicht erfolgen. Die Arbeitsbedingungen waren ohnehin ungünstig, weil feuchtkaltes Nieselwetter herrschte. Das waren auch keine guten Voraussetzungen für eine Elektroreparatur unter freiem Himmel. Es sah am Nachmittag noch nicht danach aus, als ob nachts die Beleuchtung wieder funktionieren würde. Welche Folgen der Crash mit dem Telekom-Schaltkasten hat, war am Nachmittag noch nicht absehbar.

