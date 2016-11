VW knallt auf VW

BMW stieß mit Renault zusammen Sebnitz. Die 38-jährige Fahrerin eines BMW war Montagabend auf der Rosenstraße in Richtung Markt unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem einer 35-jährigen Renaultfahrern und ihrem Fahrzeug welche vom Markt nach links in die Rosenstraße einbog. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Versuchter Autodiebstahl Pirna. Ohne Beute, aber unerkannt sind Autodiebe am Montagnachmittag in Pirna entkommen. Sie hatten zwischen 16.20 und 18.15 Uhr versucht, einen Audi A6 auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Struppener Straße zu stehlen. Sie hatten dazu das Schloss der Fahrertür manipuliert, konnten es aber offenbar nicht öffnen, so die Polizei. Dennoch war ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden.

Auffahrunfall unter unter Drogeneinfluss Neustadt. Auf der S154 aus Richtung Steinigtwolmsdorf kommend in Richtung Neustadt, war ein 19-Jähriger mit seinem VW Vento am Montagmorgen unterwegs. Am Abzweig zur Hohwaldklinik fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden VW Touareg auf, welcher nach links in die Hohwaldklinik abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Polizisten führten aufgrund der Verhaltensweise des 19-Jährigen einen Drogentest bei ihm durch. Der Test reagiert positiv auf Cannabis. Sie ordneten eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein ein.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Pirna. Ein Unbekannter kam am Wochenende im Bereich der Glashütter Straße/Gebrüder-Lein-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Grundstückszaun eines Abschleppservice. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass das unfallverursachende Fahrzeug sichtbare Schäden im Frontbereich hat.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum konkreten Unfallhergang und dem flüchtigen Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 oder das Polizeirevier Pirna entgegen.