VW-Ingenieur gesteht Abgas-Betrug „Dieselgate“ wird in den USA zum Kriminalfall. Packt nun der erste Insider aus?

© Symbolfoto: dpa

Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250 000 Dollar: Im Skandal um manipulierte Abgaswerte hat der erste VW-Mitarbeiter ein Schuldeingeständnis gegenüber der US-Justiz abgegeben. Damit weitet sich die Affäre vom Zivil- auf das Strafrecht aus und wird so zum Kriminalfall. Der geständige Ingenieur, ein langjähriger VW-Angestellter, will mit den Ermittlern kooperieren.

Das ist ein großer Erfolg für die Fahnder des Justizministeriums und der Bundespolizei FBI – und eine weitere Hiobsbotschaft für den Wolfsburger Autobauer. Ein Jahr lang waren die Ermittler im Einsatz, bis sie ihren ersten Coup landen konnten. Es könnte erst der Anfang sein. Was kommt noch alles ans Licht, wenn der Angeklagte aussagt? Belastet er weitere Mitarbeiter?

Diese Fragen sind derzeit schwer zu beantworten. Doch fest steht: In den USA laufen solche Kriminalfälle nach einem klaren Schema ab – um sein Strafmaß zu verringern, muss der Angeklagte möglichst viel auspacken. Da er seine Schuld schon zugegeben hat, gibt es wenige Gründe, mit Geheimnissen hinter dem Berg zu halten.

Für VW könnte es dadurch noch unangenehmer und teurer werden. Der Konzern hat sich bereits bei Hunderten Zivilklagen auf einen Vergleich über bis zu 13,6 Milliarden Euro geeinigt. Erst im August hatten US-Medien berichtet, auch bei den brisanten strafrechtlichen Ermittlungen werde über einen Vergleich verhandelt. Jetzt hält die US-Justiz mit dem Zeugen plötzlich einen Trumpf in der Hand. VW wollte sich dazu nicht äußern. Eine Sprecherin teilte nur mit, dass man weiterhin mit dem US-Justizministerium kooperiere.

Der Fall birgt für VW hohe Brisanz. In einer eigenen Ermittlung war der Konzern zu dem Schluss gekommen, dass Top-Manager keine Schuld am Dieseldebakel treffe. Die bisherigen Ergebnisse der strafrechtlichen Ermittlungen in den USA stehen auch nicht im Widerspruch zu VWs Darstellung, nur eine kleine Gruppe von Ingenieuren habe Bescheid gewusst. US-Staatsanwälte gehen indes von einer Verschwörung bis in die Chefetage aus. Die Zeugenaussagen im strafrechtlichen Verfahren könnten für Klarheit sorgen.

Für VW könnte der 25 Jahre in der Konzernzentrale in Wolfsburg und danach in den USA tätig gewesene Angeklagte zum gefährlichen Kronzeugen werden. Dass es weitere Strafanzeigen geben wird, gilt als sicher. Laut Anklage gab es noch etliche andere am Betrug Beteiligte. Sein Mandant sei „einer von vielen“ gewesen, so sein Anwalt.

In den Gerichtsdokumenten befinden sich Auszüge aus E-Mails, die ab März 2015 von VW-Mitarbeitern ausgetauscht wurden. Damals waren die dubiosen Emissionswerte bereits ins Visier der US-Umweltbehörden geraten. Es wurde demnach nervös diskutiert, wie man die argwöhnischen Regulierer des kalifornischen Umweltamts CARB ruhigstellen könnte. (dpa)

zur Startseite