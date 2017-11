VW Golf von Grundstück verschwunden

Autodiebe mehrfach erfolglos

Landkreis. In den vergangenen Tagen haben im Landkreis dreimal Unbekannte vergeblich versucht, ein Auto zu stehlen. Dies erklärte Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz. In zwei Fällen waren VW-Transporter das Ziel der Täter. So in der Nacht zu Dienstag in der Artur-Ullrich-Straße in Görlitz, als ein VW T3 aufgebrochen wurde. Das innere wurde zwar durchsucht, das Fahrzeug konnte jedoch nicht entwendet werden. Auch in Rothenburg blieb es beim Versuch, einen in der Mühlgasse geparkten VW zu stehlen. Allerdings hatte der Besitzer sein Fahrzeug vor Meldung bei der Polizei schon in der Werkstatt, sodass bereits Spuren verwischt worden sein können, wie Knaup mit Bedauern feststellte. Der Sachschaden betrug jeweils 500 Euro.

In Mittelherwigsdorf hatten es unbekannte Täter in der Hörnitzer Straße auf einen Audi A 4 abgesehen. Der Eigentümer bemerkte die Diebe jedoch, als sie den Wagen starten wollten und konnte diese verjagen. Hier entstand etwa 1 000 Euro Schaden am Fahrzeug. (szo)