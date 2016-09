VW Golf geklaut

Einbruch in Waldgasthof

Glashütte. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonnabend in ein Büro einer Gaststätte an der Straße Hirschbachmühle in Hirschbach ein. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster des Objektes auf und öffneten im Anschluss gewaltsam die Zugangstür zu den Büroräumen. Sie durchsuchten diese und stahlen ca. 1600 Euro Bargeld sowie diverse Schlüssel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 200 Euro.