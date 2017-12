VW-Fahrerin prallt in Markersdorf betrunken gegen Laterne Der Volkswagen kommt in einer Doppelkurve von der Fahrbahn ab.

Symbolfoto © dpa

Markersdorf. Eine 58-Jährige ist am Mittwochabend in einer Doppelkurve auf der Kirchstraße in Markersdorf von Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Eine Streife des örtlichen Reviers nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Ordnungshüter bei der Dame Alkoholgeruch fest. Ein Test zeigte den Wert von umgerechnet 0,98 Promille an. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Der Gesamtschaden betrug immerhin rund 5 000 Euro. Mit der Trunkenheitsfahrt wird sich die Staatsanwaltschaft Görlitz befassen. (szo)

