VW-Fahrerin nach Unfall eingeklemmt Zwischen Sebnitz und Neustadt kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Die Fahrbahn war stundenlang dicht.

Bei dem Unfall verlor der Lkw Teile seiner Ladung. © Marko Förster

Sächsische Schweiz. Drogerieartikel blockierten mehrere Stunden die Straße. Zwischen Neustadt und Sebnitz am Tännicht prallten ein VW und ein Lkw aus bisher ungeklärten Gründen am Dienstag zusammen. Die 39-jährige Fahrerin des VW wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, und musste durch die Kameraden der Feuerwehren aus Neustadt und Langburkersdorf aus ihrem schwarzen Pkw befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau schwer verletzt in die Uniklinik nach Dresden. Der Lkw-Anhänger kippte bei dem Unfall um und verlor einen Teil seiner Ladung, weil dieser sich bei dem Unfall öffnete. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Warum sich der Unfall ereignete ermittelt nun die Polizei.

