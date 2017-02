VW-Fahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Ein VW-Fahrer hat am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr gleich zwei Unfälle verursacht. Die Polizei startet jetzt einen Zeugenaufruf. Ein 71-jährige Fahrer eines schwarzen VW Passat Coupé fuhr auf der Lennéstraße vom Straßburger Platz in Richtung Lennéplatz. Er stieß dabei mit einem 40-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich. Doch der VW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. An der nächsten Ampel wartete ein silbergrauer Peugeot 5008 bei Rot. Der VW fuhr dem wartenden Wagen hinten auf. Die Fahrer beider Autos wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 4 100 Euro, so die Polizei.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der beiden Unfälle: Wer hat die beiden Unfälle beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise des VW-Fahrers machen? (SZ/jv)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 65242606 entgegen.

zur Startseite