VW-Fahrer fährt in Kurve geradeaus 56-Jähriger zwischen Girbigsdorf und Königshain verunglückt.

Görlitz.Auf der Kreisstraße 8402 ist es zwischen Girbigsdorf und Königshain am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Mann sei mit seinem VW Passat in einer Kurve geradeaus gefahren, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag auf Nachfrage mit. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Man prüfe, ob der Mann übermüdet gewesen sei und es daher zum dem Unfall gekommen sei, sagte der Polizeisprecher. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. (szo)

