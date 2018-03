VW-Fahrer bricht auf dem Eis ein Der zugefrorene Tauerwiesenteich bei Boxberg hielt dem Fahrzeug nicht stand. Auf den Fahrer kommen nun zwei Anzeigen zu.

Boxberg. Ein 26-jähriger Deutscher aus einem Nachbardorf von Boxberg ist am Sonnabend auf dem zugefrorenen Tauerwiesenteich mit seinem VW Caddy eingebrochen. Wie Uwe Seeger, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf Nachfrage mitteilte, fuhr der Mann zunächst etwa 300 Meter aufs Eis, bis das Fahrzeug dort einbrach.

Der Mann konnte sich noch rechtzeitig ans Ufer retten und wurde nicht verletzt, so Seeger weiter. Dann habe er versucht, das Fahrzeug selbst mit seinem Traktor zu bergen, was ihm nicht gelang. Um 16.49 Uhr wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Die Kameraden waren dann laut Polizei bis Sonntag, 15.45 Uhr, mit der Bergung beschäftigt. Dazu war ein Großaufgebot nötig: Kameraden des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr Boxberg, einer weiteren Ortswehr, Taucher, die DLRG und ein Luftkissen kamen zum Einsatz. Laut SZ-Informationen musste die Eisfläche aufgesägt und eine künstliche Wasserstraße gebaut werden, damit das Auto dann dort durchgezogen werden konnte.

Dem Eigentümer des Fahrzeugs schien das nicht zu passen. Laut Polizeisprecher Seeger lief er am Einsatzort herum und warf den Einsatzkräften vor, sie seien Schuld an der Misere und er habe das Auto selbst bergen können und wollen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Sie teilte dem Mann mit, dass er seine eigenen Bergungsarbeiten einzustellen habe, damit sich die Rettungskräfte darum kümmern können. Die Beamten prüften zudem, ob der Mann unter Drogen oder Alkohol stand - was laut Polizei nicht der Fall war. Mehrere Schaulustige seien des Platzes verwiesen worden. Bodenproben wurden genommen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung zu – und eine weitere, weil er seinen Wagen nicht versichert hatte. (szo)

