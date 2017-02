VW-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ins Rutschen geraten

Meißen/Ebersbach. Am Dienstag kam es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden im Landkreis. So auch in Meißen. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Brauhausstraße und wollte nach links in die Cöllner Straße abbiegen. Dabei rutschte sie gegen einen VW. Der Schaden an den beiden Wagen beläuft sich auf rund 500 Euro. Auch in Ebersbach hatte es gekracht. Ein Ford beim Bremsen auf der winterglatten Fahrbahn der Cunnersdorfer Straße ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Omnibus. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 3.000 Euro.