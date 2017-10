VW fährt in Kodersdorf gegen Bankettfräse 78-Jähriger übersieht selbstfahrende Baumaschine.

VW gegen Baumaschine © Danilo Dittrich

Kodersdorf. Ein VW Polo ist am Donnerstagmittag in voller Fahrt gegen ein Baufahrzeug gefahren. Der 78-jährige Fahrer sei auf der B 155- Umleitung unterwegs gewesen in Richtung Niesky unterwegs gewesen und habe auf der Straße der Einheit eine selbstfahrende Baumaschine übersehen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Der Volkswagen hat einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch die Bankettfräse war nach dem Zusammenstoß nicht mehr einsatzbereit. (szo)

