VW darf Millionen Diesel-Autos umrüsten

Volkswagen hat die Freigabe erhalten, Millionen Diesel-Autos umzurüsten. © Symbolbild: REUTERS

Volkswagen kann bei der Umrüstung der von Abgas-Tricksereien betroffenen Fahrzeuge einen großen Schritt nach vorne machen. Am Freitag erhielt Europas größter Autobauer die Freigabe für weitere 2,6 Millionen Fahrzeuge vom zuständigen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), wie das Unternehmen mitteilte. Konkret geht es um die Diesel-Motoren mit 1,6-Liter Hubraum aus der Baureihe EA 189.

Damit kann die Umrüstung der Autos in den Werkstätten beginnen. Dazu ist ein Softwareupdate der Motorsteuerung nötig, zudem wird ein sogenannter Strömungsgleichrichter eingebaut. Die Umrüstung soll weniger als eine Stunde in Anspruch nehmen, Fahrzeughalter werden den Angaben zufolge in den kommenden Wochen nach und nach benachrichtigt. Insgesamt sind in Europa rund 8,5 Millionen Autos mit der Software zum Austricksen von Schadstoffmessungen auf dem Prüfstand betroffen. (dpa)

