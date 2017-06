VW Caddy überschlägt sich am Ring Am Freitagmorgen wird eine Frau in Zittau leicht verletzt. Ein zweites Auto ist nicht beteiligt.

Symbolbild: Die Ursache für den Unfall in Zittau ist bislang unklar. © dpa

Zittau. Am Freitagmorgen, gegen 9.10 Uhr, hat sich am Zittauer Karl-Liebknecht-Ring ein Verkehrsunfall ereignet. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Görlitz mitteilte, überschlug sich an der Einmündung zur Frauenstraße ein VW Caddy. Die Fahrerin des Volkswagens wurde dabei leicht verletzt.

Zur Unfallursache konnte die Polizei am Freitag noch keine Angabe machen. Ein weiteres Fahrzeug war augenscheinlich nicht an dem Unglück beteiligt. Die Straße ist in dem Bereich kurvig und führt leicht bergab.

Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich aufwendig, ein von der Polizei bestellter Kran musste den auf der Seite liegenden Kastenwagen aufrichten. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von circa 25 000 Euro. (SZ)

zur Startseite