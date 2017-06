VW-Bus-Treff in der Lux-Oase Zum 48. Mal treffen sich die Fans eines besonderen Kleinbusses. Diesmal im Rödertal.

Solche VW-Busse rollen jetzt durchs Rödertal. © Verein

Sie sind rot und blau und rollen jetzt aus allen Richtungen zum Camping- und Freizeitpark Lux-Oase nach Kleinröhrsdorf. Es sind VW-Busse einer limitierten Edition, der sogenannten „LLE-Kartei“ (Limited Last Edition). Sie kommen zu ihrem 48. Treffen bis zum 18. Juni auf die Campinganlage.

Seit 1994 sind die Busse gemeinsam unterwegs, 1992, zwei Jahre bevor, nach dem in Hannover schon der VW Bus T4 gebaut wurde, liefen diese auf 2 500 Stück limitierten VW Busse der Sonderserie „Limited Last Edition“ bei Steyr Puch in Graz, Österreich, vom Band. Ausgestattet mit Sitzen in Velours, Rechteckscheinwerfern, elektrischen Spiegeln in Wagenfarbe, Sportfahrwerk, Breitreifen und vielem mehr wurden sie letztendlich durch den Schriftzug „Limited Last Edition“ und einer Durchnummerierung an den Türen veredelt. Jetzt besuchen die nur in tornadorot und orlyblau ausgelieferten Busse das Rödertal, um auch hier wieder ein Stück Deutschland kennenzulernen. Ausgangsort ist der Camping- und Freizeitpark Lux-Oase in Kleinröhrsdorf. Bad Schandau und eine Fahrt mit dem Raddampfer nach Dresden steht für Donnerstag auf dem Programm und am Samstag bewegt sich der blau-rote Tross zur Festung Königstein. Zum 48. Mal treffen sich hier die stolzen Besitzer dieser wunderschönen VW-Busse, welche in den letzten Jahren von Helgoland bis zur Zugspitze schon einiges gesehen haben. (szo)

