VW bleibt auf dem Dach liegen

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Ebersbach sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine 50-jährige Frau mit einem VW Golf in Richtung Kalkreuth unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Zaun fuhr. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto in der Folge überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die 50-Jährige sowie ein 14-jähriger Fahrzeuginsasse mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Nachdem die Beamten die Unfallaufnahme beendet hatten, fiel ihnen vor Ort ein Mann auf, der mit stolperndem, unsicheren Gang zu seinem Fahrzeug lief. Der Mann stieg ein und fuhr in Richtung der Polizisten.

Diese stoppten den Wagen. Sie kontrollierten den 49 Jahre alten Fahrer und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (SZ)

