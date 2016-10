VW-Betriebsrat zieht rote Linien Auf offener Bühne und vor versammelter Mannschaft verkünden VW-Manager den „Zukunftspakt“. Der Betriebsratschef geht sofort in die Kraftprobe.

Für Belastungsproben taugt eitel Sonnenschein kaum. Denn erst in der Krise zeigt sich, wie solide Partnerschaften sind. Insofern passen die Zeiten bei VW derzeit, um die große Besonderheit des Autobauers einem echten Stresstest zu unterziehen: Bei VW sind die Beschäftigung und die Wirtschaftlichkeit gleichberechtigte Ziele des Unternehmens. Zumindest bisher. Niemals sollen Jobs nur für die Rendite geopfert werden – das nennen sie in Wolfsburg voller Stolz auch den „Volkswagen-Weg“. Doch dem drohen nun neue Vorzeichen.

Gegärt hatte es bereits seit Monaten. Denn eisern sparen will VW bei seiner Pkw-Hausmarke um Golf und Passat schon seit 2014. Doch der milliardenteure Skandal um elf Millionen manipulierte Diesel hat die Not der renditeschwachen Marke mit dem VW-Logo vergrößert, Ende 2015 war sie sogar in die Verlustzone gerutscht – trotz solider Verkäufe.

In dem Ringen um Auswege für einen „Zukunftspakt“ weicht bei VW nun eine Mischung aus Sorgen, Gerüchten und Hoffnung einem neuen Gefühl: erster Gewissheit. Was kaum greifbar war, wurde am Donnerstag klarer. VW-Markenchef Herbert Diess legte auf größer Bühne den Finger in die Wunde – bei einer Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk. „Wir müssen die Mannschaft verkleinern“, sagte er. Mit solchen Sätzen macht sich kein Manager beliebt. Doch Pfiffe und Buh-rufe gab es nur vereinzelt. Einer der Teilnehmer meint: „Es war ein bisschen wie beim Arzt, wenn man als Patient merkt, dass jetzt Befürchtungen zu einer Diagnose werden könnten.“ Diess mahnte zur Vorsicht bei der Leiharbeiterübernahme. Er sagte auch, die Experten der Technischen Entwicklung könnten künftig lieber 40- statt 35-Stunden-Wochen schieben. Dafür soll die Grundvergütung steigen, und er will das laut Stimmen aus seinem Umfeld vor allem als Wertschätzung für die Arbeit der Ingenieure verstanden wissen. Aber rasch wirken solche Sätze derzeit wie Sparziele: Mehr machen mit denselben Leuten – als seien die nicht schon am Anschlag.

Entsprechend in Alarmstimmung wirkte andererseits VW-Arbeitnehmerboss Bernd Osterloh: „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Vorstand hier in der Halle am liebsten auch über Entlassungen und Werksschließungen reden würde.“ Aber dem schiebe der Betriebsrat auf jeden Fall einen Riegel vor. „Dafür stehe ich persönlich ein.“ Osterloh ist Diess‘ Gegenspieler, nicht nur von Amts wegen. Schon vor einem Jahr warf er Diess Alleingänge sowie Kommunikationsmängel und fehlendes Teamplay vor. Osterloh sah die Axt an der Mitbestimmung angelegt, was den „sozialen Frieden“ und die „Zukunftsfähigkeit“ bei VW gefährde. Auch am Donnerstag betonte er, dass sich Zugeständnisse und Zukunftsperspektiven für eine Lösung die Waage halten müssten.

Dass der VW-Weg unter dem Druck des Diesel-Skandals leiden könnte, ist schon lange ein Schreckgespenst beim Betriebsrat. Im Frühling schon hieß es, Diess wolle bis Ende 2017 jeden zehnten VW-Verwaltungsjob abbauen. Der Aufschrei war groß, es ging um mehr als 3 000 Stellen. Heute ist klar: Sogar Jahr für Jahr könnten mittels Altersteilzeit und Frührente demnächst bis zu 2 500 Jobs wegfallen. „Wo Aufgaben entfallen, werden wir Stellen nicht wieder besetzen“, sagte Konzern-Personalchef Karlheinz Blessing am Donnerstag. Doch für neue Aufgaben werden andererseits Stellen aufgebaut. Unklar ist, wie negativ der Saldo bei VW am Ende herauskommt, wie hoch das Tempo sein muss.

Unsicherheit geht daher um. Etwa in der Verwaltung, wo Büroaufgaben mit der Digitalisierung entfallen könnten. Oder in Salzgitter bei den Motorenbauern. Denn die künftige Elektromobilität geht auf Kosten von Benzinern und Dieseln. Sie benötigt auch keine klassischen Getriebe mehr, wie sie die Kollegen in Kassel herstellen. Nicht alle Werker, die das trifft, können nun umgeschult werden. Und auch in Frührente mag womöglich mancher nicht gehen, der bald soll.

Diese neuen Vorzeichen und der Diesel-Sparzwang stellen den VW-Weg auf eine Belastungsprobe. Ein Teil der Wolfsburger DNA scheint in Gefahr. Wer die besondere Stellung des Faktors Arbeit bei VW verstehen will, muss eintauchen in die Geschichte: Die Nazis bauten das VW-Stammwerk mit enteignetem Vermögen der Gewerkschaften. Die verzichteten nach dem Krieg nur deshalb auf Eigentumsklagen, da die britischen Besatzer einen demokratischen Betrieb schufen, in dem Arbeit und Kapital gleichberechtigt sind. Eine erste Vereinbarung zur besonderen Macht des Betriebsrats mit weitreichenden Veto-Rechten datiert bereits auf Mai 1947. Sie hält bis jetzt.

Auf dem „VW-Weg“ müssen sich für den Zukunftspakt nun ausgerechnet Diess und Osterloh zusammenraufen. Osterlohs Leute nennen Diess einen „sozialen Autisten“, die Gegenseite bezeichnet Osterloh als „Zwitter aus Bulldozer und Diva“. Der Zukunftspakt ist auch der Pakt dieser zwei Gegner. (dpa)

