VVO fördert Barrierefreiheit Der Verkehrsverbund Oberelbe will leicht passierbare Übergangsstellen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln schaffen – auch in Bannewitz und Freital.

In Bahnsteige und Haltestellen soll weiter investiert werden. © Daniel Förster

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) investiert in den nachhaltigen Ausbau von Bus-, Bahn- und Fährhaltestellen. Wie der VVO mitteilt, sollen demnächst leicht passierbare Übergangsstellen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln geschaffen werden. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betrifft das den Bannewitzer Ortsteil Goppeln. Auch drei weitere Haltestellen in Bannewitz, der Dürrröhrsdorfer Wendeplatz und sechs Haltestellen in Freital sind bereits im Bau oder werden es bald sein. Zusätzlich werden 30 Bushaltestellen im Verbundraum barrierefrei umgebaut, speziell im Landkreis ebenfalls die Fährstellen in Königstein und Bad Schandau.

Auch gegen Verschmutzung wird weiter vorgegangen: Entlang der Bahnstrecke zwischen Heidenau und Bad Schandau werden im Rahmen des verlängerten Anti-Graffiti-Programms mehrere Bahnhöfe von Graffiti und Sachbeschädigung befreit, teilt der VVO mit. (ah)

