VVO befragt Fahrgäste

Radebeul/Landkreis. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) führt vom heutigen Dienstag bis zum 31. Oktober 2017 eine umfangreiche Fahrgastbefragung in Bussen und Bahnen durch. „Mit der Befragung lernen wir viel über die Wege, die die Fahrgäste im VVO täglich zurücklegen“, sagt Peter Kreher, Leiter der Abteilung Finanzen im Verkehrsverbund.

„Für eine aktuelle Datengrundlage befragen wir alle fünf Jahre anonym die Fahrgäste nach ihrem Ticket und dem damit zurückgelegten Weg“, erläutert Kreher. Die Fahrgäste erkennen die Befrager an einem Ausweis und dem Smartphone, mit dem die Daten erfasst werden. Sie fragen sie nach ihrem Ticket, ihrem damit zurückgelegten Weg und wie sie zur Haltestelle gelangen. Bei Monats-, Jahres- und Wochenkarten möchten wir noch wissen, wie oft sie diese nutzen.“ Damit die Befragung repräsentativ ist, dauert sie ein ganzes Jahr und umfasst sowohl Zeiten, in denen viele Pendler und wenige Ausflügler unterwegs sind, als auch die Ferien, in denen es genau anders herum ist. Die Fahrgäste werden um ihre Unterstützung und Mitarbeit gebeten, um möglichst genaue Daten zu erhalten und so jedes der 14 VVO-Unternehmen für seine Leistungen zu entlohnen.

Das VVO-Gebiet umfasst neben der Landeshauptstadt die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den westlichen Teil des Landkreises Bautzen. Mit Bussen, Bahnen, Nahverkehrszügen und Fähren befördern die Unternehmen jährlich rund 205 Millionen Fahrgäste. (SZ)

