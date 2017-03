Vrabec trifft doppelt gegen Stahl Riesa Dem SV Einheit Kamenz gelingt im Stadion der Jugend die Revanche für die Hinspiel-Pleite. Weixdorf kassiert eine Klatsche.

Der Kamenzer Karel Vrabec – hier rechts beim Landespokalspiel Anfang August 2016 in Riesa im Duell mit Steffen Krechlak – tanzte im Heimspiel gegen die Stahl-Kicker die Gegner zweimal aus. Er traf beim 4:2-Punktspielsieg in der 15. und 85. Minute ins Riesaer Tor. Das Hinspiel hatte Einheit mit 0:3 verloren, aber das vorausgegangene Pokalspiel mit 4:0 gewonnen. © Christian Kluge

Fußball. Einheit Kamenz gelang in der Landesliga ein 4:2 (1:0)-Heimsieg über Riesa und damit die Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage. Kamenz war vor der Pause klar überlegen, nutzte aber nur eine Möglichkeit durch Karel Vrabec (15.). Die schlechte Chancenverwertung rächte sich. Ein Eigentor von „Alex“ Schidun (58.) und der Treffer von Thomas Kutschke (66.) brachten Riesa in Vorhand. „Aber meine Spieler haben tolle Moral bewiesen, viel Offensivdruck erzeugt und den Sieg erzwungen“, freute sich Trainer Frank Rietschel. Sebastian Heine (70.), Tom Grellmann (78.) und erneut Vrabec (85.) sicherten mit ihren Treffern den 14. Saisonsieg.

Bad Muskau ist zu stark

Die weite Fahrt nach Bad Muskau lohnte sich für die Landesklasse-Kicker von SG Weixdorf nicht. Bei den Rot-Weißen aus der Neißestadt kassierten die Nord-Dresdner eine 1:5 (0:1)-Niederlage. Bis zum Seitenwechsel hielt Weixdorf nur einen knappen 0:1-Rückstand (Mirko Ebert/14.). In der zweiten Halbzeit nutzten die Hausherren dann einige individuelle Fehler der Gäste. Lukasz Machinka (47.) und Bartosz Kosman (54.) machten nach Wiederbeginn schnell alles klar. Den Ehrentreffer für die Nord-Dresdner besorgte Richard Kluge mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 66. Minute. Radoslaw Sarelo traf in der Schlussphase im Doppelpack (75., 80.).

„Wir gehen momentan personell förmlich am Stock. Insofern haben die Jungs über weite Strecken das Bestmögliche versucht. Mehr geht so einfach nicht“, resümierte Co-Trainer Kai Vogel. Zur Pause musste auch noch Felix Röthig mit einer Zerrung vom Platz. „Ich hoffe, es ist nichts Ernstes“, sagte Vogel, der als Ersatzspieler mit auf der Bank saß. Mit Hendrik Löwe debütierte ein junger Weixdorfer aus der A-Jugend. Auch Marcel Palme von der zweiten Mannschaft erlebte seine ersten Minuten in der Landesklasse-Elf. „Sie haben sich unter diesen Bedingungen wacker geschlagen“, erklärte der Co-Trainer.

Späte Entscheidung

Die SG Crostwitz musste ebenfalls am Sonnabend beim punktgleichen Dresdner SC antreten. Erst spät gelang dem Team aus der Landeshauptstadt vor immerhin 218 Zuschauern die Entscheidung. Julius Wetzel erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages. Die Hausherren siegten am Ende knapp mit 1:0, obwohl sie ab der 82. Minute nach einer Gelb-Roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Feld standen.

Der SV Oberland Spree, der wie der DSC, Crostwitz und Weixdorf im Mittelfeld steht, musste am Sonntag beim FV Dresden 06 Laubegast antreten. Der hatte vor der Partie als Tabellenzweiter schon 13 Zähler mehr auf dem Konto als die Oberländer. Schon zur Pause führten die Hausherren nach Toren von Wappler (9.+27.) und Heinrich (28.) mit 3:0. Kaum hatte Schiedsrichter Ludwig Diener nach der Halbzeitpause angepfiffen, da lag der Ball schon im Tor der Gäste. Entenmann brachte Laubegast mit dem 4:0 (47.) auf Siegkurs. Am Ende stand es 6:0 (Wappler 65.+67.). (js/jj/ck)

Kamenz: Wochnik - Charuza, Vrabec, Neumann, Prentki, Gnießer (69. Novotny), Häfner, Ranninger, Grellmann, Schidun (59. Brückner), Heine (86. Rehor).

Weixdorf: Probst - Rütze, Puchta, Klausnitzer, Kurzreuther, Zickler, Röthig (46. Löwe), Stoll, Köhne (81. Palme), Stanzel und Kluge.

Crostwitz: Kralicek - Teichmann, Domaschke, Müller (86. Kunze), Pöpel, Hentschel (76. Dornick), Schulze, Büttner (71. Gärtner), Ziesch, Sauer und Vechet.

Oberland Spree: Pabst - Gärtner, Thomas, Bär (61. Ginzel), J. Mecir, Rasin, Pozivil, P. Mecir (71. Nowak), Richter, Himmel und Kubitz.

