Votum: „Elbviertel“ statt „Marina Garden“

Die Entscheidung des Neustädter Ortsbeirats fiel am Montagabend recht eindeutig aus. Die Politiker stimmten mit großer Mehrheit für die „Elbviertel“-Pläne der Stadt Dresden – ein Mix aus Wohnen und Kreativgewerbe. Sie sollen statt Töberichs Ideen auf deren Grundstück am Alexander-Puschkin-Platz umgesetzt werden. Der entsprechende Bebauungsplan soll am 22. März im Stadtrat abgesegnet werden. Die Entscheidung des Neustädter Ortsbeirates ist lediglich eine Empfehlung. Die Zeit drängt. Denn die Veränderungssperre für das Grundstück, die Töberich jegliche Arbeiten untersagt, läuft im Mai dieses Jahres aus. Eine Verlängerung sei nur möglich, wenn besondere Umstände vorlägen, teilte Stadtsprecher Karl Schuricht mit. Ziel der Stadt sei es stattdessen, den Bebauungsplan bis dahin in Kraft gesetzt zu haben. Allerdings gehört das Grundstück damit weiterhin Regine Töberich. Sie verlangt neben 18 Millionen Euro Schadensersatz weitere sechs Millionen Euro für das Areal. Über den Schadensersatz will das Oberlandesgericht am 27. April entscheiden. (SZ/sh)

