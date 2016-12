Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk Die dritte Spur hat den Verkehr auf der Jänkendorfer Kreuzung entspannt. 2017 soll nun alles grundhaft ausgebaut werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch in diesem Jahr sind in Kodersdorf Schäden der monatelangen Umleitung im Jahr 2013 beseitigt worden. © Jens Trenkler Noch in diesem Jahr sind in Kodersdorf Schäden der monatelangen Umleitung im Jahr 2013 beseitigt worden.

Von wegen Qual der Wahl: Die dritte Spur an der Jänkendorfer Kreuzung ist für Niesky ein Segen (großes Bild). Denn sie macht die Kreuzung sicherer und vermindert den Rückstau. Ab 2018 fällt die Ampel für Rechtsabbieger mit dem Bypass weg. Der wird bei einer Sperrung des Autobahntunnels wichtig.

Region. Heimlich, still und leise hat das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr allen Nieskyern und ihren Nachbarn bereits im Oktober ein großes Geschenk gemacht. An einem Wochenende ersetzen Bauarbeiter im Schnellverfahren nicht nur ein Stück Fahrbahndecke, sondern sie zeichnen im Nachgang auch statt zwei Fahrspuren drei an. Für die Ausführenden mögen das nur zwei kleine Linien mehr gewesen sein. Doch seither fließt der Verkehr an der Kreuzung flüssiger ab und sie ist übersichtlicher und somit auch sicherer geworden.

Viele Nieskyer und auch die Stadtverwaltung waren von dem praktikablen Provisorium überrascht. Denn das sächsische Landesamt hatte stets erklärt, dem Nieskyer Nadelöhr einen Bypass legen zu wollen. An diesem Plan hält man in Dresden auch weiter fest. Das Bauprogramm für das kommende Jahr werde derzeit aufgestellt und muss danach vom Verkehrsministerium genehmigt werden, teilt das Landesamt auf Nachfrage mit. Vor dem Sommer wird nicht gebaut.

„Der Umbau des Knotens wird nach dem derzeitigen Kenntnisstand frühestens im Herbst 2017 beginnen“, so Ralph Schulz aus dem Präsidenten-Büro des Landesamtes. Vorher hätten andere Dinge Priorität, und die zuständigen Verkehrsbehörden würden kein grünes Licht geben. Sollte der Umbau im Herbst beginnen, rechnet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit einer Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2018. Auch eine gute Nachricht für alle Anwohner gibt es aus Dresden. Voll gesperrt werden soll Nieskys Autobahnzubringer während der Bauarbeiten nicht.

„Die derzeitige Planung geht davon aus, dass mit halbseitigen Sperrungen gearbeitet werden kann. Eine Vollsperrung können wir so vermeiden“, so Ralph Schulz. Nach dem Umbau soll es an der Jänkendorfer Kreuzung eine separate Abbiegespur nach rechts ohne Ampel geben. Dies hat sich in einer Studie als notwendig erwiesen, damit im Falle einer Umleitung von der Autobahn der Verkehr fließt.

Insbesondere nach dem Brand im Autobahntunnel am Pfingstwochenende 2013 hat sich gezeigt, dass die Umleitungsstrecke über Nieder Seifersdorf, Niesky und Kodersdorf dem Schwerlastverkehr nur bedingt gewachsen ist. Noch in diesem Jahr hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Kodersdorf die Bundesstraße 115 in Kodersdorf ausbessern müssen. Im Sommer ist die Ortsdurchfahrt sogar drei Wochen ganz gesperrt gewesen, zum Ärger von Pendlern und in Kodersdorf ansässigen Unternehmen. Da bei der Sanierung der Straße ein Fehler gemacht worden ist, musste später sogar noch einmal nachgebessert werden.

Wie viel Geld der Tunnelunfall das Landesamt für Straßenverkehr und somit den Steuerzahler gekostet hat, darauf kann Ralph Schulz noch keine Antwort geben. Denn die Schlussrechnung stehe erst noch aus. „Das Sanierungsprogramm umfasst mehrere Jahresscheiben und ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb kann derzeit auch noch kein Fazit, auch kein vorläufiges, gezogen werden“, erklärt der Mitarbeiter.

Rings um Niesky sind viele froh, dass nach den fortlaufenden Bauarbeiten und Umleitungen auch an der Bundesstraße 115 nun in den nächsten Monaten etwas Ruhe einkehrt. Das hilft insbesondere der Nieskyer Stadtverwaltung, die im Jubiläumsjahr der Stadt mehrere große Veranstaltungen plant. Neben dem traditionellen Herbstfest, das vom 8. bis zum 10. September 2017 stattfinden wird, ist der Sächsische Familientag am 10. Juni ein weiterer Höhepunkt. Da auch die Deutsche Bahn angekündigt hat, einen Brückenneubau über die Bundesstraße 115 zu verschieben, droht Niesky zumindest zu den Großveranstaltungen wohl kein Umleitungschaos.

Aber nach der Umleitung ist entlang der Autobahn 4 in der Regel vor der Umleitung. Auch 2017 wird der Tunnel Königshainer Berge wieder gewartet. Wann, das steht noch nicht fest.

zur Startseite