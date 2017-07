Vorzeitiges Ende nach Sturz Bei der Salzkammergut-Trophy kommen Robert und Sven Wallrabe zu Fall. Doch nur Sven kann die Fahrt fortsetzen.

© Symbolfoto: Th. Dybek

Einmal Hölle und zurück. Mit diesem Motto wirbt die Salzkammergut-Trophy, das größte Mountainbike-Rennen Österreichs. Die Organisatoren und Helfer organisierten das Rennen in diesem Jahr bereits zum 20. Mal. Das beschauliche Bad Goisern, ganz in der Nähe des berühmten Wolfgangsees, war über zwei Tage das Mekka der Mountainbike-Szene. Rund 5000 Fahrer hatten sich angemeldet, um in unterschiedlichen Distanzen das Salzburger Bergland unter die Pneus zu nehmen.

Vom Döbelner SC waren Sven und Robert Wallrabe am Start. Angereist waren sie bereits einen Tag früher, um die Strecke kennenzulernen und das Mountainbike auf die Bedingungen abzustimmen. Das Training verlief fast optimal, ein heftiger Regenschauer konnte die Stimmung nicht trüben. Am Tag des Rennens war alles ganz anders. „Das Tor zur Hölle war mit dichten Regenvorhängen verhüllt, man konnte nicht weit in die Ferne schauen, trüb und kühl fühlte es sich an“, schildert Sven Wallrabe seine Eindrücke. Erinnerungen kamen hoch an einen Wettkampf der vergangenen Jahre, der wegen starken Schneefalls bis in die niederen Lagen (es war auch Juli) nur stark reduziert stattfinden konnte. Bereits um 5 Uhr war Start für die Mutigsten, die auf der A-Distanz 211 Kilometer und 7119 Höhenmeter bewältigten.

Sven Wallrabe, Startklasse Ü 50, wählte die Strecke über 38 Kilometer. Dabei galt es, 1114 Höhenmeter zu bewältigen. Konsequent verfolgte er sein Ziel: ankommen. Von einem Sturz, der die Schaltung am Rad deformierte und auch Blessuren an Armen und Beinen zur Folge hatte, ließ er sich nicht beirren. Er erreichte das Ziel nach 2:45:57 Stunden. Damit belegte er in seiner Altersklasse Platz 38.

Robert Wallrabe hatte die Distanz über 53 Kilometer gewählt. Bis zum Kilometer 23 verlief bei ihm alles optimal. Dann versuchte ein anderer Fahrer in einer rasanten Abfahrt, schmal und durch den Regen mit aufgeweichtem Boden, ihn zu überholen. Wo aber kein Platz ist, da geht eben nicht alles. Die Lenker der zwei Räder berührten sich und Robert kam zu Fall. Der Verursacher konnte ohne Schaden weiterfahren. Für Robert war das Rennen jedoch zu Ende. Blessuren am ganzen Körper und erhebliche Schwellungen veranlassten das medizinische Personal, vorsorglich das Klinikum in Bad Ischl anzufahren und Robert dort untersuchen zu lassen. Es blieb bei Prellungen. Die Reise nach Bad Goisern war so eine eher schmerzvolle Erfahrung. Dennoch sind sich die beiden Radsportler einig, dass sie nach der Genesung die nächsten Wettkämpfe dieser Art wieder in Angriff nehmen werden. (DA/dsc)

zur Startseite