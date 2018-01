Vorzeigebetrieb in der Ausbildung

Die Firma zeigt Engagement in der Berufsorientierung.

Die IHK schaute sich auch an, wie aktiv Glashütte Original in der Berufsorientierung ist. Dazu zählen das Anbieten von Schülerpraktika und die Teilnahme an Berufsorientierungsmessen im Kammerbezirk Dresden. Der Luxusuhrenhersteller erfüllt diese Kriterien. „Jedes Jahr beteiligt sich das Unternehmen am Aktionstag Bildung der IHK Dresden und an der Messe Karrierestart“, sagt IHK-Sprecher Lars Fiehler. Am Messestand werden den Interessierten die Ausbildungsinhalte praxisnah nahegebracht. So können sich die Jugendlichen zum Beispiel an einem Uhrmachertisch bis ins Innere der Uhren vorarbeiten. Zudem werden sie mit der Tradition dieser Handwerkskunst vertraut gemacht. Daran werde die Manufaktur festhalten, kündigt Sprecher Hammer an. Den nächsten Auftritt habe die Uhrmacherschule auf der Ausbildungsmesse Karrierestart vom 19. bis 21. Januar in der Messe Dresden.