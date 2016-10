Vorwerkstraße diese Woche zu Die Ostzufahrt nach Kötzschenbroda ist bis auf einen Schleichweg ausgeschlossen.

Kein Durchkommen an der Vorwerkstraße - voraussichtlich bis Sonnabend. © Symbolbild/Anne Hübschmann

Noch eine Straße wird vor dem Winter mit neuem Asphalt versehen. Obwohl die Stadt – auch in der Presse – mehrfach angekündigt hatte, dass die Vorwerkstraße am östlichen Ortseingang zu Kötzschenbroda saniert werden soll, mussten am Montag viele Fahrzeuge über die Hermann-Ilgen-Straße wieder umkehren. Der rissige Belag der Straße wurde bereits abgefräst. Unebenheiten sollen ausgeglichen und ein neuer Asphaltbelag aufgetragen werden.

Wie es aus der Verkehrsbehörde heißt, würden die Arbeiten bis einschließlich Sonnabend dauern. Bis Freitag werde asphaltiert, am Sonnabend die Fahrbahn noch markiert. Richtung Anger von Kötzschenbroda aus dem Osten kommend gibt es nur noch einen kleinen Schleichweg über die Durchfahrt am Gasthof Oberschänke. Dies sei aber nur für die direkten Anwohner gedacht, heißt es aus dem Rathaus. Die dort befindlichen Poller wurden zwischenzeitlich entfernt. (SZ/per)

