Schwarzbachs Woche Vorweihnachtliche Unruhe Der Zwist über Straßen als Wahlkreisgeschenke und Graffiti mit versteckten Botschaften. Ein strittiger Rückblick.

Brexit oder Bleibit, Trump oder Clinton, Hofer oder van der Bellen, Merkel oder irgendein bisher unbekannter SPD-Kanzlerkandidat – die Welt ist voller Entscheidungen, liebe Leserinnen und Leser. Und wie immer spielt der Altkreis Riesa in der Weltpolitik eine bedeutende Rolle. Die heißeste Debatte mit regionaler Beteiligung liefern sich derzeit Thomas de Maizière (CDU), Stephan Kühn (Grüne) und Lutz Thiemig (parteilos).

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kühn wirft dem Innenminister de Maizière vor, dass er den Glaubitzer Bürgern eine Umfahrung der B 98 nur deswegen in Aussicht stelle, weil er in seinem Wahlkreis ein Geschenk verteilen wolle. Klingt ziemlich frech, aber bald ist Weihnachten, da kann man schon einmal auf solche Ideen kommen. Stephan Kühn jedenfalls ist mit Blick in die Statistik der Überzeugung, dass die B 98 aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Auslastung keine Umfahrung benötige. Lutz Thiemig, durch diese kühne Aussage jeglicher vorweihnachtlicher Stimmung beraubt, kontert grantig, dass er es nicht ausstehen könne, „wenn Leute über Dinge reden, die sie nicht selbst gesehen und erlebt haben.“ Wenn es nach dem ehrenamtlichen Glaubitzer Bürgermeister geht, bekommt Kühn ganz sicher keine Weihnachtsgeschenke.

Die Glaubitzer würden sich indes über das Geschenk von Thomas de Maizière herzlich freuen. Erst kürzlich hat der Bundestag die Ausbaugesetze und Bedarfspläne zum neuen Bundesverkehrswegeplan verabschiedet, die angestrebte Umfahrung der B 98 bei Glaubitz hat es in den Vordringlichen Bedarf geschafft. Zur diesjährigen Bescherung wird es aber noch nicht mit der Fertigstellung klappen, auch nicht zur nächstjährigen, ebenso nicht zur übernächstjährigen. Die offiziellen Unterlagen sehen eine ausstehende Planung von 114 Monaten und eine Bauzeit von 24 Monaten vor. Selbst wenn man schon morgen mit der Planung beginne, wäre die Umfahrung für Glaubitz erst etwa 2028 fertig. Dann ist Thomas de Maizière wohl genau im richtigen Alter, um das Wahlkreisgeschenk mit wallendem Haar und wehendem Kinnbart als Weihnachtsmann höchstpersönlich zu überbringen.

Das einzig Weihnachtliche an den Schmierereien von der Stadthalle Stern die Großenhainer Straße entlang ist die rote Farbe, die die Täter in ihrem Graffiti-Wahn verwendeten. Weil die kryptischen Botschaften neben vulgären Sprüchen und Wortfetzen auf Deutsch an einigen Stellen auch arabische Schriftzeichen zeigen, forderte die NPD in einer Pressemitteilung, dass Stadtverwaltung und Polizei „die arabischsprachigen Zeilen im Hinblick auf mögliche islamistische Botschaften“ entschlüsseln sollen.

Das hat die Polizei längst getan, erklärte ein Sprecher. Es handle sich um zusammenhanglose Formulierungen, verworrene und obszöne Liebesbekundungen, von politischen Botschaften keine Spur.

Wir können die NPD beruhigen, der Islamische Staat rekrutiert seine Kämpfer nicht an den Mauern entlang der Großenhainer Straße. Der vandalistische Wahn der Täter ist trotzdem zu verurteilen. Die Polizei ist ihnen bereits auf der Spur, ein polizeibekanntes Trio aus Riesa steht im Fokus der Ermittlungen. Laut Polizeisprecher handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter von 19 Jahren, einer der Männer sei Syrer, die beiden anderen Deutsche. Besonders schlau: Die Drei sollen ihre Schmierereien zum Teil selber signiert haben.

Für die NPD wird es jetzt knifflig. Der ausländische Täter soll natürlich sofort raus aus unserem Land, aber was machen wir mit den zwei Deutschen? Wo sollen wir die hinschicken? Und welche Gesinnung können wir ihnen zuschreiben?

Nach ein paar spannenden Tagen Schach-WM ahne ich den nächsten Zug, die Täter müssen linksgrün-versifft gewesen sein, das kann ich, geblendet durch meine eigene Ideologie, selbstverständlich nicht verstehen. Mir wäre eine andere Lösung in diesem Fall weitaus lieber: weniger Ideologie, mehr Grips. Denn den haben die Täter in jedem Falle nötig.

Diese Woche kann wohl kaum strittiger werden.

