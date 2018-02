Vorwärts denken

© hy-photo gernot menzel

Der Wandel des Einkaufsverhaltens hat im Laufe der Jahrzehnte auch den alten Kern der Stadt Hoyerswerda verändert. Von den einstigen Einkaufs- straßen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es gab eben einst keine Supermärkte und schon gar keinen Online-Handel. Punkt! Wenn es auch viele Geschäfte nicht mehr gibt, Läden zu Wohnungen oder Büros wurden, so gibt es doch immer noch genau diese Straßen. Warum also nicht mal was Neues versuchen, zum Beispiel einen Boulevard auf Zeit? Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber vorwärts denken! Und dann muss man tun, machen, handeln, aktiv werden. Schöne Idee!Seite 9

zur Startseite