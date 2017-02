Vorwärts auch ohne Tarif Im Kodersdorfer Sägewerk wollen die Mitarbeiter keinen Streik. Das hat verschiedene Gründe, sagt die Betriebsrätin.

Stopp – das hat die Schweighofer Gruppe noch vor den Tarifverhandlungen mit der IG Metall gesagt. Und will lieber mit dem Betriebsrat alles Weitere besprechen. Das Sägewerk im Industriegebiet an der Autobahn in Kodersdorf gehört seit Oktober 2015 zu dem österreichischen Unternehmen. © André Schulze

Einiges habe sich schon geändert, sagt die Mittvierzigerin im blauen Kostüm. Sie ist seit fast zwölf Jahren in dem Sägewerk Kodersdorf angestellt. Auch unter dem vorherigen Eigentümer, der Klausner Gruppe, ist sie bereits die Vorsitzende des Betriebsrates gewesen. „Zu dieser Zeit ist das Betriebsklima sehr gedrückt worden“, sagt sie. Das sei nun mit dem neuen Inhaber Schweighofer nicht mehr der Fall. Mit Name oder Bild will die Betriebsrätin nicht in der Zeitung erscheinen.

Das Unternehmen Klausner hat damals als Arbeitgeber nach zwei Jahren Tarifverhandlungen seine Belegschaft abrupt auflaufen lassen. Deshalb, so die Betriebsrätin, sehen sich die Mitarbeiter des Sägewerks als gebrannte Kinder. Als der neue Eigentümer nach kurzen Vorgesprächen weitere Verhandlungen mit der Gewerkschaft ausschloss, haben das viele akzeptiert.

„Natürlich wünschen wir uns einen Tarif, aber die meisten Angestellten wollen keinen jahrelangen Arbeitskampf mehr“, sagt die Vorsitzende des Betriebsrats. Es sei einfacher, mit einer klaren Position umzugehen. Aus pragmatischer Sicht sei vielen der Spatz in der Hand eben lieber als die Taube auf dem Dach in Form von höheren Löhnen nachzujagen, die sich auch plötzlich in Luft auflösen können. „Solange die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sich der Arbeitgeber um Verbesserungen bemüht, werden sie nicht streiken“, ist ihre Überzeugung.

Viele Hoffnungen hatten sich daran geknüpft, als die österreichische Schweighofer Gruppe im Oktober 2015 nach Kodersdorf kam. Mit einer Lohnerhöhung von 10 Prozent mit einem Mal Anfang 2016 ist die Vorsitzende des Betriebsrats auch zufrieden. Dennoch liegt die Bezahlung deutlich unter dem entsprechenden Flächentarif. Hieran könne sich nur nach und nach etwas ändern, die von Klausner hinterlassenen Missstände seien einfach zu groß, erklärt die Vertreterin der Mitarbeiter.

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall, in der ein nicht unerheblicher Teil der Sägewerker Mitglied ist, trifft der Abbruch allerdings schwer. Natürlich gehört hierzu auch die Entscheidung der eigenen Mitglieder, nicht weiter kämpfen zu wollen. 90 Prozent aller Mitarbeiter seien sich einig gewesen, nicht streiken zu wollen, so die Kodersdorfer Betriebsrätin. Die IG Metall akzeptiert diesen Beschluss natürlich dennoch. „Wir wollen niemanden verbrennen“, sagt Gewerkschaftsvertreter Florian Witte in der vergangenen Woche auf Nachfrage. „Leider hat sich durch den Eigentümerwechsel nichts geändert.“

Für die Gewerkschaft bleibt alles beim Alten, aber der Betriebsrat benennt entscheidende Verbesserungen für die Mitarbeiter, seit Schweighofer übernommen hat. Diese gehen über die Bezahlung hinaus. Denn auch sonst habe es einige Probleme gegeben. „Früher hätte niemand sich getraut, Anliegen vorzubringen“, sagt die Vorsitzende. Auf Vorschläge gehe die Betriebsführung jetzt aber ein. Ob sie umgesetzt würden, bleibe abzuwarten. Aber der neue Besitzer komme tatsächlich nach Kodersdorf, um mit den Menschen zu sprechen. „Viele fühlen sich jetzt ernst genommen“, sagt sie.

Das Unternehmen Schweighofer hat die Gespräche mit der Gewerkschaft mit dem Hinweis beendet, dass es lieber mit dem Betriebsrat verhandele. „Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Belegschaft sind wir der Ansicht, dass es der Betriebsrat vor Ort ist, der die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter am besten kennt und am besten vertreten kann“, schreibt Pressesprecher Thomas Huemer. Die Vorsitzende des Betriebsrats will diese Aufgabe übernehmen. „Mein Tag besteht daraus, ein offenes Ohr für alle zu haben.“

Die IG Metall hat Bedenken geäußert, dass der Arbeitgeber diese Lage ausnutzt, um auf die verhältnismäßig kleine Zahl von neun Betriebsräten Druck auszuüben. Im Falle von Tarifverhandlungen mit einer großen Organisation wie einer Gewerkschaft mit dem entsprechenden Rückhalt ihrer Mitglieder wäre das schwieriger für die Firma. Auf diese Sorge angesprochen, lächelt die Betriebsrätin. „Damit zeigt die Gewerkschaft, dass sie uns nicht gut kennt“, ist ihre Einschätzung. Im Arbeitskampf der Vergangenheit sei der Rat einem viel größeren Druck ausgesetzt gewesen.

Sie sieht viel eher einen „kleinen Konflikt“ darin, bis es dem Familienunternehmen Schweighofer gelänge, seine Philosophie der Geschäftsführung im Kodersdorfer Werk zu vermitteln. Dennoch, eines bleibt klar: Lohnverhandlungen wird es in nächster Zeit nicht geben. Aber es gebe Gespräche zu Leistungen außerhalb der monatlichen Bezahlung. Auch ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter sei geplant.

