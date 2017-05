Vorverkaufsstart für Dynamo-Spiel Mit einem Benefizfreundschaftsspiel lässt die SG Dynamo Dresden die Saison 2016/2017 ausklingen. Am 24. Mai gastiert der Zweitligist in Gröditz.

Dynamo-Kicker Andreas Lumpi Lambertz (am Ball) wird der Mannschaft Ende Mai in Gröditz spielen. © Archiv/Robert Michael

Mit einem Benefizfreundschaftsspiel lässt die SG Dynamo Dresden die Saison 2016/2017 ausklingen. Am 24. Mai gastiert der Zweitligist im Stadion am Eichenhain in Gröditz. Ab Montag, den 8. Mai, startet der Vorverkauf für dieses Spiel. Eintrittskarten können an folgenden Stellen erworben werden: Geschäftsstelle des FV Gröditz 1911, Waldweg 3b; Spanischer Hof; Juwelier Schmidtchen und Einkaufszentrum am Markt. Die Eintrittskarten gibt es in den Kategorien Vollzahler für 7 € und Ermäßigte für 5 € (Kinder von 7-16 Jahren). Kinder bis 6 Jahre haben freien Zugang. (SZ)

