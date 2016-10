Vorverkauf für Weihnachtsshow läuft Die Veranstaltung findet am 19. November im Bautzen statt.

Bereits zum Bautzner Frühling traten die Bautzener Akrobaten mit einer Show auf. © Robert Michalk

Sportakrobatik. Nach den beiden eindrucksvollen Märchenspielen „Der Nussknacker“ (2012) und „Cinderella“ (2014) präsentiert die Abteilung Sportakrobatik des MSV Bautzen 04 am 19. November in der Schützenplatzhalle eine weitere sportlich-akrobatische Weihnachtsshow mit dem Titel „Zauber der vier Jahreszeiten“. In zwei geplanten Vorstellungen um 15 und 18 Uhr zeigen dann die fast 30 Mitwirkenden sehenswerte Balance- und Tempoelemente aus dem reichhaltigen Repertoire der Sportakrobatik, choreografisch und musikalisch eingebettet in die Reize der vier Jahreszeiten. Eintrittskarten im Preis von sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder bis zwölf Jahre – Kinder bis drei Jahre brauchen keinen Eintritt zahlen – gibt es schon jetzt in der MSV-Geschäftsstelle (Postplatz 3) sowie täglich von 16 bis 19 Uhr in der Sporthalle der Fichte-Grundschule (Fichteschulweg 5) bei der Bautzener Trainerin Ines Delling. (dsch)

