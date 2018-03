Vortragsreihe mit einer Flatrate

Hoyerswerda. Eine Vortragsreihe zu Religion und Geschichte ist neu an der Volkshochschule Hoyerswerda. Die erste Veranstaltung, die am Montag, dem 19. März, um 18 Uhr beginnt, beschäftigt sich mit Festen im Frühling. Dabei ist zu erfahren, was genau an Pascha, Ostern oder dem Nowruzfest gefeiert wird, ob man Eier auf den Osterinseln sucht, welche Bräuche und Riten aus verschiedenen Kulturen und Religionen dereinst zusammengeflossen sind.

Die Dozentin Andrea Rost ist vergleichende Religionswissenschaftlerin, die viel in der Welt herumgekommen ist und auch im Ausland gelebt und gearbeitet hat. Verständnis füreinander, auch für das Verhalten und die Reaktionen anderer, ist wichtig für ein gutes Miteinander. Deshalb steht am 16. April das „Männer- und Frauenbild in Religion und Kultur“ im Mittelpunkt. Da gibt es durchaus auch überraschende Aspekte. Am 30. Mai geht es dann gar um „Weltentstehung und -untergang“. Wer sich für alle drei Vorträge anmeldet, zahlt nur beim ersten den vollen Preis und bei den zwei folgenden jeweils 6 Euro. (red/rgr)

Eine rechtzeitige Anmeldung ist wichtig. Interessenten können dies unter der Telefonnummer 03571 600 800, via Internet unter www.vhs-hoyerswerda.de oder vor Ort im Servicebüro der Volkshochschule in der Lausitzhalle tun.

