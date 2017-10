Vortrag zum vollwertigen Backen

Klosterbuch. Um vollwertiges Backen und leckere Aufstriche geht es am Mittwoch, 18. Oktober, im Kloster Buch. Gesundheitsberaterin Ilona Ramisch bietet neben einem Vortrag ab 18 Uhr auch eine Verkostung an. Anmeldungen sind unter Tel. 034321 68592 oder per Mail unter KlosterBuch@t-online.de erwünscht. (DA/rt)

