Vortrag über Pilgern in Frankreich

In der Pilgeroase Crostwitz an der Hornigstraße 24 endet der Kulturwinter 2017/ 2018: Am übermorgigen Sonnabend, dem 3. März, berichtet Gastgeberin Mónika Gerdesowa gemeinsam mit Beate Gruss aus Bautzen über ihre Pilgerroute in Frankreich. Der Weg führte auf dem Abschnitt von Moissac bis in die Pyrenäen.

Beginn des Vortrags ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Bereits um 16 Uhr ist in der Pilgeroase Kinderkino.

Die nächste Veranstaltung in der Pilgeroase findet exakt zwei Wochen später statt. Am Sonnabend, dem 17. März, heißt es dann bei einem Abend in der Fastenzeit: „«Quelle der Tränen» – Film und Bericht aus Israel mit Ludwig Sachse, Radibor.“ (AK/JJ)

www.pilgerherberge-crostwitz.de

zur Startseite