Vortrag über das Dach der Welt Lutz Feldmann berichtet am Freitagabend im Wild-Ost-Reisebüro in Ebersbach-Neugersdorf von eindrucksvollen Trekkingtouren vor der Kulisse der mächtigen Berge des Himalaya. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Lutz Feldmann berichtet am Freitagabend im Wild-Ost-Reisebüro (Hauptstraße 144) von eindrucksvollen Trekkingtouren vor der Kulisse der mächtigen Berge des Himalaya und erzählt von der traditionsreichen Kultur der Nepalesen. Im Kathmandu-Tal reihen sich unzählige Stupas, Tempelanlagen und Heiligtümer zu einem beeindruckenden Kulturerlebnis aneinander. Dann geht es hinauf in den Himalaya. Sherpa-Siedlungen und grüne Täler ziehen vorbei und die Bergriesen, bedeckt von ewigem Schnee und Eis, rücken immer näher. Vom Aussichtsberg Kala Pattar, ganz in der Nähe des Mount-Everest-Basislagers, bietet sich ein beeindruckender Blick auf den höchsten Berg der Erde und viele weitere berühmte Gipfel. Im Süden des Landes ändert sich das Bild der Landschaft. Sie tauchen in den immergrünen Urwald ein und erleben die Natur vom Einbau oder Elefantenrücken aus. . Ein Vortrag voller faszinierender Bilder vom Dach der Welt erwartet Sie. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

