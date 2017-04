Vortrag über Baugeschichte Während der 775-Jahrfeier von Fischbach war ein Vortrag besonders beliebt. Nun wird er endlich wiederholt.

Um Fischbacher Geschichte geht es am 4. Mai. © Thorsten Eckert

Während der 775-Jahrfeier von Fischbach konnten die Besucher neben den Feierlichkeiten vor allem auch viel Kulturelles über die Arnsdorfer Ortschaft erfahren. So gab es Filmvorführungen, Ausstellungen und Vorträge. Besonders beliebt waren dabei die Ausführungen von Leonhard Satlow zum Thema „Fischbach – Ein Umgebindedorf?“. Aufgrund der hohen Nachfrage wird er seinen Vortrag nun noch einmal wiederholen: Am kommenden Donnerstag, dem 4. Mai, um 19.30 Uhr, im Kulturhaus Fischbach. Der gebürtiger Fischbacher Leonhard Satlow nimmt die Zuhörer dabei mit auf eine Zeitreise und versucht den Gästen zu veranschaulichen, wie ihre Vorfahren gebaut haben. Dies erklärt er anschaulich an verschiedenen Baudenkmälern des Dorfes – wie zum Beispiel am Schwarzen Ross, dem Pfarrhaus, Heinemanns Gut und noch vielem mehr. Der Eintritt zum Vortrag kostet 2,50 Euro. (ste)

