Vorträge und Kinoabend im Schloss Der Förderverein will das Haus beleben. Schon für den morgigen Freitag ist ein Abend für Skat- und Romméfreunde geplant.

Im Schloss Seiferdorf finden viele Veranstaltungen statt. © Thorsten Eckert

Viele Räume, viel Platz: Das Seifersdorfer Schloss ist geradezu gemacht für Veranstaltungen. Genau diese Möglichkeiten will der Förderverein Seifersdorfer Schloss nutzen und verstärkt Vorträge, Filmabende und vieles mehr anbieten. Nach Angaben von Maika Opitz vom Vorstand des Fördervereins geht es schon am morgigen Freitag los. Dann sind alle Skat- und Romméfans ins Schloss eingeladen. Der Förderverein veranstaltet seinen ersten öffentlichen Spieleabend. Er beginnt um 19 Uhr im Schloss. „Zur besseren Vorbereitung bitten wir darum, dass Interessenten sich kurz per E-Mail anmelden“, sagt Maika Opitz.

Ein Höhepunkt dürfte dann auch der Vortrag von Steffen Jakob aus Wachau sein. Der bekannte Tierarzt hat Südafrika besucht. Am Freitag, dem 10. März, zeigt er seine schönsten Aufnahmen von der Reise und kann sicher auch von interessanten Erlebnissen berichten.

Branitzer Parkleiter zu Gast

Als besonderen Termin sollten sich Interessenten Mittwoch, den 15. März, vormerken. An dem Tag ist Claudius Wecke, der Parkleiter von Branitz bei uns zu Gast. Mit ihm ist ab 17 Uhr ein Rundgang durch den Seifersdorfer Schlosspark geplant. Anschließend hält er einen Vortrag. Ebenfalls im März ist ein Filmabend vorgesehen. Am letzten Freitag des Monats gibt es einen Streifen in der Reihe Kino im Schloss. Welcher das genau sein wird, steht noch nicht fest. Am 21. April folgt dann ein Vortrag über Neuseeland und dann die Höhepunkte des Frühlings mit dem Fest „Der Park erwacht“ am 7. Mai und dem Pfingstsingen am 4. Juni. Zu beiden Ereignissen werden wieder mehrere Hundert Besucher erwartet. Besonders das Konzert am Pfingstsonntag lockt jedes Jahr auch Gäste aus der weiteren Umgebung an. (SZ/td)

Anmeldung unter info@schloss-seifersdorf.de

