Vorteil Vortmann Leipzigs Handballer gewinnen auch das fünfte Spiel in Serie. Ein Grund ist der Torwart.

Der Torwart macht den Unterschied, das ist im Handball immer öfter so und auch am Sonntag in Leipzig. Da sorgt Jens Vortmann beim Sieg seines SC DHfK für die besonderen Momente. © Picture Point/S. Sonntag

Dieses Sprachbild vom „goldenen Oktober“ ist abgegriffen, auch im Sport. Aber was bleibt Christian Prokop anderes übrig, als genau diese Begrifflichkeit zu verwenden? Der Trainer des SC DHfK Leipzig soll ja beschreiben, wie er die vergangenen 31 Tage für den Handball-Bundesligisten einschätzt.

Das Wörtchen Momentaufnahme würde zwar auch gut passen, steht aber noch viel höher auf dem Phrasen-Index. Und so richtig mag das angesichts von vier Ligasiegen hintereinander und dem Erreichen des Pokal-Viertelfinals ohnehin niemand mehr glauben. Also sagt Prokop nach dem souveränen 25:20-Erfolg zum Monatsabschluss vor rund 4 000 Zuschauern im Heimspiel gegen Stuttgart: „Wir hatten einen guten Saisonstart hingelegt, und dann kam der Monat Oktober. Was Mannschaft, Verein und Trainerteam da auf die Platte gebracht haben, nötigt größten Respekt ab. Der Oktober war für uns wirklich golden.“

Das Ergebnis ist ein immer noch unglaublich anmutender fünfter Platz für den Vorjahres-Aufsteiger mit inzwischen drei Punkten Vorsprung auf Ligagrößen wie Gummersbach und Magdeburg. Oder anders ausgedrückt: Die Leipziger sind die mit Abstand Besten vom Rest, denn Flensburg, Kiel, Berlin und Meister Rhein-Neckar-Löwen, also die großen Vier, spielen in einer eigenen Liga.

Die Nationalmannschaftspause kommt Prokop dennoch recht. Er will einmal kurz innehalten, seine Spieler müssen es. Drei, vier Tage hat er ihnen freigegeben, was im engen Handball-Kalender schon als Kurzurlaub durchgeht.

Leipzigs Spielweise ist eine sehr kraftraubende, die Abwehr auf Athletik ausgelegt. Schnelle Beine und gnadenlose Fitness sind dafür die Bedingung, um trotz gestiegener individueller Qualität überhaupt eine Chance zu haben. So stark, so ausgeglichen ist die Bundesliga. Das wird im Spiel gegen den Tabellen-14. Stuttgart wieder deutlich, in das der SC DHfK inzwischen selbstverständlich als Favorit geht. Offensichtlich ist außerdem die fast schon entscheidende Rolle des Torwarts in dem umkämpften und von beiden Abwehrreihen dominierten Duell der Ambitionierten, die beide große Pläne haben. Nur Bundesliga allein ist auf Dauer jedenfalls zu wenig.

Große Torhüter haben die einen wie die anderen schon jetzt. Leipzig gegen Stuttgart ist nämlich auch das Wiedersehen von Jens Vortmann und Johannes Bitter, die zusammen beim insolvent gegangenen HSV Hamburg gespielt haben und seitdem befreundet sind. „Jogi ist einer der Gründe, dass es so lange so eng war“, meint Vortmann, während der ansonsten sichtlich bediente Ex-Nationaltorwart Bitter das Kompliment über das Hallenmikrofon zurückgibt: „Jens hält überragend, das freut mich persönlich für ihn.“

Zumindest das Duell der Männer zwischen den Pfosten endet unentschieden. Mit jeweils zehn teils spektakulären Paraden ragen Vortmann und Bitter heraus, mit leichtem Vorteil für den Leipziger. Er wehrt einen Siebenmeter ab – und das gegen den ligabesten Schützen Bobby Schagen. Dagegen nutzen die Gastgeber ihre fünf Strafwürfe. „Ich bin riesig stolz, dass auch unsere Siebenmeter-Quote top ist und wir den Monat so abschließen konnten“, sagt Prokop, wohlwissend, dass jetzt der November kommt. Und der könnte mit Spielen in Berlin, Kiel und Flensburg ein grauer werden.

