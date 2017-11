Vorstoß fürs kostenlose Kurzzeitparken Die Parkautomaten mit der Brötchentaste kommen nicht vor 2019. Das dauert zu lang, sagen FDP und CDU – und haben eine Alternative parat.

Parkscheibe statt Brötchentaste: Weil die neuen Automaten auf sich warten lassen, haben Stadträte jetzt eine andere Idee. Sie wollen Autofahrern das kostenlose Parken für eine halbe Stunde übergangsweise mittels Parkscheibe ermöglichen. © Uwe Soeder

Vorfahren, rasch ein paar kleine Einkäufe erledigen und wieder verschwinden – so wollen Stadträte den Handel in der Innenstadt ankurbeln. Seit Monaten werben allen voran FDP und CDU deshalb für die Brötchentaste an Parkautomaten. Eine Funktion an den Geräten, die für eine kurze Parkdauer von 15 Minuten einen kostenfreien Parkschein ausspuckt. Weil die dazu nötigen Automaten aber nicht vor 2019 kommen, unternehmen Liberale und Union einen neuen Vorstoß: Sie fordern übergangsweise die Möglichkeit, auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen das Auto eine halbe Stunde gratis abstellen zu dürfen.

Um diese Idee durchzudrücken, haben FDP und CDU im Stadtrat jetzt einen Antrag eingebracht. Weil sich viele Händler, Kunden, Einwohner aber auch Gäste Bautzens und nicht zuletzt auch die Mehrzahl der Stadträte für die Einführung des kostenlosen Kurzzeitparkens ausgesprochen hätten, wollen die Initiatoren die Anschaffung der neuen Automaten gar nicht erst abwarten. Stattdessen möchten Liberale und Christdemokraten die Parkgebührenordnung der Stadt so schnell als möglich dahingehend ändern, dass Autofahrer auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen der Stadt die ersten 30 Minuten kostenlos parken können, in dem sie einfach ihre Parkscheibe hinter die Frontscheibe klemmen.

Voraussichtlich zur Stadtratssitzung im Dezember soll über den gemeinsamen Antrag von FDP und CDU abgestimmt werden. Grundsätzlich hat sich die übergroße Mehrheit im Stadtrat bereits für die Brötchentaste ausgesprochen, wenngleich Vertreter von der SPD und den Linken mit Blick auf den jüngsten Vorstoß signalisiert hatten, die neue Regelung nicht auf Biegen und Brechen einführen zu wollen. Skeptisch äußerst sich indes allerdings die Stadtverwaltung. Die Verantwortlichen im Rathaus befürchten einerseits Einnahmeverluste für die Stadtkasse, aber auch eine Verschärfung der Parkplatzsituation.

Stadtrat Mike Hauschild, der ganz maßgeblich hinter der Kampagne für die Brötchentaste steckt und schon Hunderte Unterschriften für die Einführung gesammelt hat, will das Argument mit den Einnahmen nicht gelten lassen. Sollten tatsächlich Einnahmen wegbrechen, könnten die Ausfälle allen voran durch die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer oder in der Stadtkasse verfügbaren Mitteln aufgefangen werden, erklärt Mike Hauschild.

Neue Parkautomaten ab 2019

Eine Arithmetik, der sich die Stadtverwaltung allerdings nicht anschließen will. Die Gewerbesteuer sei immer nur eine Vorauszahlung, die tatsächlichen Einnahmen nicht genau abzusehen. Und: Die zusätzlichen Einnahmen will die Stadt lieber für den Ausbau der Schulen und Kitas sparen, erklärt Stadtsprecher André Wucht, der zudem darauf verweist, dass die Einnahmeausfälle jedes Jahr auftreten. Deshalb könne auch nicht einfach auf angebliche Rücklagen im Etat zurückgegriffen werden, um Lücken zu schließen, sagt André Wucht. Doch nicht nur finanziell, auch in der Praxis für Autofahrer befürchtet die Bautzener Verwaltung Nachteile. Im Rathaus gehen die Fachleute davon aus, dass die Brötchentastenregelung die Parkplatzsuche für Anwohner, Gewerbetreibende und deren Kunden erschweren wird. „Die Konfliktsituation bei der Parkplatzauslastung in der Innenstadt wird wahrscheinlich stärker ausgeprägt“, erklärt André Wucht.

Ein Serviceangebot

Mit derartigen Folgen rechnet Mike Hauschild allerdings nicht. Ihm und seinen Mitstreitern gehe es auch nicht darum, generell kostenloses Parken in der Innenstadt einzuführen. Die 15 Minuten sind aus seiner Sicht vielmehr ein Service. Dass nun mit dem Antrag plötzlich 30 Minuten gefordert werden, habe seinen Worten zufolge übrigens rein praktische Erwägungen: „An der Parkscheibe lässt sich die Viertelstunde nicht eindeutig einstellen, deshalb schlagen wir eine halbe Stunde vor.“

Egal wie der Stadtrat im Dezember entscheidet – die Initiatoren hoffen ohnehin inständig, dass ihr Vorstoß lediglich eine Übergangslösung bleibt. Denn das Ziel ist vielmehr, die neuen Parkautomaten in der Stadt mit der Brötchentaste auszustatten. Die Anschaffung der neuen Geräte ist für 2019 vorgesehen, bestätigt nun noch einmal Stadtsprecher André Wucht. Entsprechende Mittel sind für den Haushalt 2019 bereits angemeldet – mit der Option, die Ausschreibung für die Technik schon im nächsten Jahr angehen zu können, heißt es aus dem Bautzener Rathaus. Und zuvor werde die Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat abstimmen, was die neuen Automaten tatsächlich alles können sollen.

zur Startseite