Vorstoß für Lichter an Friedhofskurve Die AfD will vor der Gefahr an der Stelle warnen – und wehrt sich nun gegen eine Kostenberechnung der Stadt.

Beim Vorhaben, warnende Blinklichter an der berüchtigten Friedhofskurve an der Wilsdruffer Straße anzubringen, gibt die AfD im Freitaler Stadtrat nicht auf. In der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche wehrte sich Fraktionschef Norbert Mayer gegen eine Kostenberechnung der Stadtverwaltung. Wie Mayer zitierte, seien 4 500 Euro für die Installation eines Stromanschlusses nötig. Der AfD-Mann will das nicht hinnehmen.

Seiner Ansicht nach könnten die Blinklichter tagsüber per Solarstrom betrieben werden und nachts über den Strom der öffentlichen Beleuchtung. Da das Warnschild an einem Lampenmasten angebracht werden soll, sei dieser Anschluss bereits vorhanden, so Mayer. Er forderte die Stadtverwaltung auf, zu prüfen, welche Kosten bei dieser Variante entstehen.

Die sogenannte Friedhofskurve – im Freitaler Zentrum in der Nähe eines Friedhofs gelegen – gehört zwar nicht offiziell zu den Unfallschwerpunkten in der Stadt. In der Vergangenheit hat es hier aber immer wieder gekracht. Um die Ursache dafür finden, hatte die Stadt sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach ist überhöhtes Tempo der Grund für einen Großteil der Unfälle. 2014 hatte die Stadt ein Hinweisschild und Warnpfeile an der Kurve installiert. Der AfD reicht das nicht.

Die Partei will die Signalwirkung des stadteinwärts stehenden Hinweisschildes erhöhen, indem das vorhandene Gefahrenzeichen „Achtung Kurve“ mit zwei blinkenden Leuchten aufgerüstet wird. Nach Meinung der AfD sehe man zu spät, dass die Kurve gefährlich ist, um das Tempo anzupassen.

